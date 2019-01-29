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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Китая прибыла в США на торговые переговоры

CA-NEWS (CA) - Высокопоставленная делегация Китая, в состав которой вошёл и глава ЦБ, во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ прибыла в Вашингтон на торговые консультации, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Ранее было объявлено, что переговоры США и КНР по торговле пройдут 30-31 января в Вашингтоне.

В состав китайской делегации, помимо председателя Народного банка Китая И Гана, также вошли замглавы государственного комитета по реформам и развитию Нин Цзичжэ, заместитель министра финансов Ляо Минь, замглавы МИД Чжэн Цзэгуан, заместитель министра промышленности и информационных технологий Ло Вэнь, замглавы министерства сельского хозяйства Хань Цзюнь, а также заместитель министра коммерции, представитель Китая на международных торговых переговорах Ван Шоувэнь.

Ранее экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу заявил, что США и Китаю предстоят самые обстоятельные переговоры по торговле за всю историю их взаимоотношений.

Американский министр финансов Стивен Мнучин в рамках конференции в Белом доме рассказал в понедельник, что Трамп встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне.

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