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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Очередь в детсады в Астане: родители смогут выбирать садики по рейтингу

CA-NEWS (KZ) - С 1 февраля в Астане оптимизируют систему очерёдности и выдачи направлений в детские сады с учётом мнения горожан, сообщает "Елорда Инфо".

В новой системе будут использовать блокчейн. Интерфейс и функции системы максимально упростили

Функционал позволяет родителям выбирать детские сады с учётом рейтинга и расширенного списка оказываемых дополнительных услуг в дошкольных организациях.

Также предусмотрен выбор приоритетных садов, при этом родители смогут видеть вероятность зачисления и скорректировать свой выбор, к примеру, в пользу частных детских организаций.

Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Алишер Абдыкадыров отметил, что прежняя система работала нестабильно, некорректно сохраняла данные и получала множество негативных отзывов от пользователей.

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