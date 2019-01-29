Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся во вьетнамском Дананге в конце февраля

CA-NEWS (CA) - Вашингтон и Пхеньян договорились о проведении второго американо-корейского саммита в конце февраля (дата пока не определена) во вьетнамском Дананге, сообщили “Ъ” источники, знакомые с ходом подготовки мероприятия.

Первая встреча лидеров двух государств, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, напомним, прошла в начале июня 2018 года в Сингапуре. На ней стороны договорились двигаться к денуклеаризации КНДР и снижению давления на Пхеньян со стороны западной коалиции. Те мне менее, итоговое заявление получилось крайне расплывчатым и неконкретным, и за прошедшие более полугода существенного прогресса добиться не удалось.

Дананг — пятый по величине город Вьетнама, расположенный в центре страны. В 2017 году в нем прошёл саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.