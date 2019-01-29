Рыбакам запретили ловить рыбу в водоемах Ашхабада и Лебапа

CA-NEWS (TM) - С января рыбакам запретили ловить рыбу в окрестностях Ашхабада. Как сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде, в частности запрет касается на вылов рыбы в водохранилищах и озерах Куртлинское, Спортивное, Геоктепинское.

"Люди от того, что без работы в основном рыбачат. Ловят даже мальков и это продолжалось годами. Теперь рыбы нет. Основная причина того, что нет рыбы, то, что ловят, когда рыба икрится. Осенью, например, пускают воду в арыки и вместе с ней заплывают мальки, а потом бывает так, что воду закрывают мальки погибают. Раньше для разведения рыб специально создавали условия, в любом водоеме, там, где спадает вода, техникой открывали дорогу. Выращивали мальков в специально отведенных водоемах", сообщил 28 января корреспондент Азатлыка в Туркменистане.

​Корреспондент Азатлыка в Лебапском велаяте сообщает о запрете на вылов рыбы в восточном регионе Туркменистана. По его словам, запрет касается, в частности водохранилища в Газоджаке и водохранилища Зейд в этрапе Атамурад.

По сообщениям источников Радио Азатлык в Туркменистане, запрет на отлов рыбы сроком на пять лет в искусственных и естественных водохранилищах в Лебапской области был введен в 2013 году, с целью увеличения количества рыбы в водоемах. Подобные ограничения были введены и в других регионах.

Частное рыболовство в Туркменистане широко распространено. Туркменистан расположен на берегу Каспийского моря, наиболее крупные водоемы Амударья и Каракумский канал, также в стране кроме рек и озер, расположено немало искусственных водоемов.

​В условиях экономических трудностей и безработицы, индивидуальное рыболовство стало источником питания и дохода для населения. Но возможности для развития частного рыболоводства сильно ограничены. Государство систематически вводит официальные запреты на отлов рыбы для населения, в тоже время распространено браконьерство.

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