В Монголии парламент досрочно освободил от должности своего спикера

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 29 января в результате проведения тайного голосования 43 (66,2 проц) из 65 депутатов поддержали досрочное освобождение Миэгомбын Энхболда от должности председателя парламента, сообщает Montsame.

Это решение парламент (Великий Государственный Хурал – ВГХ) Монголии принял на своём пленарном заседании во вторник, 29 января, на котором рассмотрел данный вопрос.

Таким образом, с момента принятия постановления М.Энхболд продолжит работать в парламенте, но уже в качестве депутата.

18 января на пленарном заседании сессии парламента Монголии с 89.8-процентным большинством голосов присутствовавших членов приняты законопроекты о ВГХ и Регламенте парламента.

В законопроекте о внесении изменений и дополнений в Регламент парламента говорится, что ВГХ будет наделен правом рассмотреть предложение об отставке председателя парламента в срочном порядке, в случае если данный вопрос будет официально представлен большинством парламентариев.

С принятием данного законопроекта официально узаконено и добавляется шестое основание к уже имеющемуся 5 законных оснований для отставки спикера от должности. Закон вступил в силу 25 января.

В середине декабря прошлого года 39 депутатов направили официальное письмо спикеру парламента страны Миэгомбын Энхболду, призывая того добровольно уйти в отставку из-за предполагаемого конфликта интересов.

Энхболд отказался уйти в отставку, заявив, что требование законодателей противоречит закону об отставке спикера парламента. Согласно монгольскому законодательству, в настоящее время существует пять правовых оснований для отстранения от должности спикера парламента страны: смерть, тяжелая болезнь, назначение на другую должность, виновность в совершении преступления и решение Конституционного суда о его увольнении.

10 января в Улан-Баторе прошел митинг против председателя парламента Миэгомбын Энхболда и других чиновников Монголии, называемых в стране как МАНАН. Демонстрация направлена против «MANAN» - монгольское слово «туман», которое также является аббревиатурой, объединяющей монгольские сокращения двух конкурирующих партий: Монгольской народной партии (МНП - Монгол Ардын Нам - MAN) и Демократической партии (ДП - Ардчилсан Нам -AN).

Ранее, премьер-министр страны Ухнаагинй Хурэлсух заявил, что группа MANAN, возглавляемая Миэгомбын Энхболдом, пытается свергнуть правительство, потому что оно вмешивается в их деловые интересы.

Сам спикер парламента Миэгомбын Энхболд 20 декабря 2018 года был привлечен к этической ответственности за то, что его имя фигурирует в деле «о 60 миллиардах». Вопрос с названием «дело о 60 млрд тугриков» появился в связи с обнародованием в СМИ «секретной» аудиозаписи, в которой якобы «некоторые руководители Монгольской Народной партии (МНП) обсуждают о том, как заработать 60 млрд тугриков, например, путем продажи государственной должности». Аутентичность этой записи не доказана и пока никакого расследования в отношении замешанных в данном скандале официальных лиц не начато.