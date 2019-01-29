Студенты хорезмских вузов будут стажироваться в передовых компаниях Малайзии

CA-NEWS (UZ) - На днях делегация Хорезмской области во главе с хокимом данного региона Фарходом Эрмановым посетила Малайзию, где состоялись переговоры с представителями Малазийской международной торговой ассоциацией SMITA.

В ходе встречи были обсуждены возможности организации стажировок студентов, обучающихся в вузах Хорезмской области, в малайзийских компаниях в целях изучения передового опыта управления, обретения новых навыков и практических знаний.

По итогам переговоров подписан соответствующий документ между хокимиятом Хорезмской области и Малазийской международной торговой ассоциацией SMITA.

Безусловно, такая практика будет способствовать внедрению передового малайзийского опыта в промышленный сектор Узбекистана, сообщает ИА "Жахон".