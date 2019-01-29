В Душанбе построят 22-этажный Международный выставочный центр

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе будет построен 22-этажный Международный выставочный центр. Об этом 29 января сообщил на пресс-конференции председатель Комитета по строительству и архитектуре РТ Джамшед Ахмадзода.

По его словам, центр будет состоять из двух больших выставочных залов, которые будут расположены на первом этаже, на остальных этажах расположатся офисы местных и международных организаций и компаний. Здесь же будет находиться гостиница и вся необходимая инфраструктура для этого.

По словам Джамшеда Ахмадзода, центр расположится напротив столичного автовокзала на территории около 5 гектаров.

По предварительной смете, для строительства центра необходимо 200 млн сомони (около 21 млн долларов). Заинтересованность в реализации проекта проявили китайские и индийские компании.