Страны Центральной Азии в Индексе восприятия коррупции-2018

CA-NEWS (KG) - Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало Индекс восприятия коррупции за 2018 год.

Кыргызстан набрал 29 баллов и занял 132 место; Таджикистан – 25 баллов, 152 место; Узбекистан – 23 балла, 158 место; Туркменистан – 20 баллов, 161 место; Казахстан набрал 31 балл и разделил 124-ю строчку с Джибути, Габоном, Мальдивами и Непалом.

Индекс анализирует восприятие коррупции в государственном секторе и оценивает 180 стран на основе 13 видов опросов бизнесменов и экспертных оценок. В индексе используется шкала от нуля до 100, где ноль – сильно коррумпированная страна, 100 – свободная от коррупции.

В группе лидеров произошли несущественные изменения: первое место заняла Дания (88 баллов), второе — Новая Зеландия (87 баллов), а третье разделили Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (по 85 баллов). В конце списка — Сомали (10 баллов), Сирия и Южный Судан (13 баллов).

Соединенные Штаты Америки получили 71 балл (на 4 балла меньше, чем в прошлом году) и впервые за долгое время не смогли попасть в первую двадцатку лидеров. Также два балла потеряла Бразилия, заработав самый низкий показатель ИВК за семь лет — сейчас у нее 35 баллов. Россия заняла 138 место из 180 и набрала 28 баллов из 100.