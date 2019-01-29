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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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5 граждан Узбекистана погибли в ДТП в Кыргызстане

CA-NEWS (UZ) - Пять граждан Узбекистана погибли в результате ДТП на территории Баткенской области Кыргызстана.

Как сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана, пять граждан Узбекистана погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28 января примерно в 21:00 на территории Баткенского района Баткенской области Кыргызстана,

На 207-м км автодороги «Ош-Баткен-Исфана» автомобиль марки Nexia (госномер Узбекистана 40 D 091 PA) столкнулся с ехавшим на встречной полосе фургоном Mercedes-Benz Sprinter (зарегистрирован в Кыргызстане).

Водитель Nexia и четыре пассажира — граждане Узбекистана — скончались на месте происшествия. Тела погибших доставлены в морг больницы Баткенского района.

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