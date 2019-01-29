В Восточно-Казахстанской области спасли 15 российских детей из застрявшего на трассе автобуса

CA-NEWS (KZ) - В Восточно-Казахстанской области на трассе Шемонаиха-граница РФ на 121 километре сломался автобус. Спасатели Шемонаихинского района ВКО эвакуировали 15 детей-спортсменов из России и двух тренеров, сообщает BNews.kz.

Автобус со спортивной командой направлялся из Усть-Каменогорска в город Прокопьевск Кемеровской области, однако в дороге произошла поломка.

"Пассажиры были эвакуированы на станцию города Шемонаиха, где их угостили горячим чаем. А позже они благополучно отправились в путь на попутном автобусе в Россию", - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.