Астана первая в Центральной Азии включена в международный рейтинг «умных» городов по версии компании IDC

CA-NEWS (KZ) - Столица Казахстана Астана вошла в международный рейтинг «умных» городов по версии агентства International Data Corporation (IDC). Об этом сообщил руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Алишер Абдыкадыров, пишет Елорда Инфо.

«Нашим управлением совместно с агентством IDC (International Data Corporation) проведена работа по обследованию отраслевых управлений акимата города Астаны по вопросам экономики, транспорта, окружающей среды, безопасности и цифровизации. По итогам вышеуказанной работы город Астана включен в международный рейтинг «умных» городов по версии компании IDC», – сообщил Алишер Абдыкадыров.

По результатам обследования, столица Казахстана достигла уровня зрелости 2.48 балла. Уровень зрелости некоторых городов мира: 4.4 – Сингапур, 3.7 – Нью- Йорк, 3.6 – Дубай, 3.2 – Барселона, 3.1 – Москва. «Астана стала одним из первых городов в Центральной Азии, который был обследован по данной модели и получил оценку зрелости Smart City», – отметил он.

Также по итогам изученного опыта внедрения цифровых технологий в городе Акколе начато внедрение платформы IoT. «Данная платформа является программной системой с функциями мониторинга и аналитики, на базе которой можно реализовать целый пакет сервисов в области Smart City и IoT. По этому вопросу нами учтен опыт города Акколя», – добавил спикер.