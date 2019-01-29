РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Лицензию на хранение и реализацию алкоголя в Казахстане можно получить за один день

CA-NEWS (KZ) - Лицензию на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции теперь можно получить за один день, передаёт BNews.kz.

Как сообщили в департаменте государственных доходов по городу Алматы, внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых органами государственных доходов Республики Казахстан" касательно государственной услуги по выдаче лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются:

1) Департаментом государственных доходов по городу Алматы;

2) через некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительства для граждан";

3) при наличии электронной цифровой подписи посредством веб-портала "электронного правительства": www.egov.kz, www.elicense.kz.

Лицензия на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, выдается по месту осуществления деятельности.

print
  • На улицы Парижа против «желтых жилетов» вышли «красные шарфы»
  • В Узбекистане директор школы ударив ученика в ухо, порвал барабанную перепонку
  • В результате взрыва в Гааге обрушилась часть жилого дома
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×