Лицензию на хранение и реализацию алкоголя в Казахстане можно получить за один день

CA-NEWS (KZ) - Лицензию на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции теперь можно получить за один день, передаёт BNews.kz.

Как сообщили в департаменте государственных доходов по городу Алматы, внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых органами государственных доходов Республики Казахстан" касательно государственной услуги по выдаче лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются:

1) Департаментом государственных доходов по городу Алматы;

2) через некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительства для граждан";

3) при наличии электронной цифровой подписи посредством веб-портала "электронного правительства": www.egov.kz, www.elicense.kz.

Лицензия на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, выдается по месту осуществления деятельности.