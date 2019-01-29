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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Туркменистана, опасаясь преследований, просит остановить его депортацию из Турции

CA-NEWS (TM) - Гражданин Туркменистана Рустем Юсупов, находящийся в Турции и получивший статус беженца в ООН в 2016 году, был задержан представителями турецкой миграционной службы и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит депортация в Туркменистан.

32-летний Юсупов уверен, что в Туркменистане ему грозит тюрьма, так как с 2017 года он сотрудничал с Радио «Азатлык» и давал интервью под псевдонимом Арслан.

«После этого к его родственникам в Мары приходили сотрудники органов безопасности Туркменистана с расспросами о его местонахождении, роде деятельности и требованием заставить его вернуться», – сообщает «Азатлык».

Также с просьбой помочь к правозащитным организациям обратилась супруга Рустема – Реджепова Мяхри. По ее словам, если Рустема отправят в Туркменистан, его могут обвинить в измене родине и неизвестно, что с ним могут сделать.

Рустем вместе с Мяхри приехали в Турцию в 2007 году. Уехать из Туркменистана пара была вынуждена из-за давления и угроз со стороны родственников девушки, которые были против их брака.

Как рассказал Рустем, в 2016 году он обратился в ООН и получил статус беженца. Однако в январе 2019 года Конституционный суд Турции это решение отменил.

Юсупов уверен, что причиной такого решения турецких властей связано с давлением туркменского правительства из-за его сотрудничества с Радио Азатлык.

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