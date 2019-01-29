В Узбекистане СЭЗ «Навои» возглавил соотечественник из Москвы

- Узбекистан, политика
- 14:50, 29 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Председатель Узбекской национальной культурной автономии Москвы Хабиб Абдуллаев назначен директором Свободной экономической зоны "Навои".
По сообщениям российских изданий, Хабиб Абдуллаев был назначен на эту должность 26 января.
В настоящее время в Навоийской свободной экономической зоне действуют 18 предприятий различных отраслей производства.
Хабиб Абдуллаев является внуком известного академика Хабиба Абдуллаева, который был президентом Академии наук с 1956 года - до конца своей жизни (1962 г.).
Абдуллаев родился в 1967 году в Москве. В 1989 году окончил Московский государственный институт международных отношений, в 2012 году - Московскую высшую школу экономики. 25 лет проработал управляющим директором в крупнейших российских организациях и министерствах.
Хабиб Абдуллаев также является основателем и издателем газеты «Узбегим» в Москве.