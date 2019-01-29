Власти Душанбе запретили строить дома на холмах вокруг столицы

CA-NEWS (TJ) - Порядка 25 тыс. человек будут заселены в новые дома в рамках реконструкции объектов на улице Айни – до перекрестка проспекта Рудаки в городе Душанбе.

Как сообщил журналистам, 29 января в Душанбе председатель комитета по архитектуре и строительству Таджикистана Джамшед Ахмадзода, на указанной улице в рамках реализации генерального плана города Душанбе в течении двух лет планируется строительство свыше 50 жилых домов, торговых центров и центров услуг, передает Авеста.

По словам главы Комитета архитектуры и строительства, под снос подпадут жилые дома трех тысяч человек, которым будет предоставлено новое жилье.

Ахмадзода также отметил, что в данном случае речь идет только об одной улице. Таким образом, на месте ветхих жилых и административных зданий, будут возведены современные объекты.

«Генеральный план будет реализован и в других частях столицы», – подчеркнул Джамшед Ахмадзода

Ахмадзода также затронул вопрос строительства частных домов на холмах вокруг города Душанбе. По его словам, после расширения территории города Душанбе за счет земель приграничных с Душанбе районов, принято решение запретить строительство частных домов на холмах.

Одной из причин введения запрета на строительство жиля в таких местах, является неустойчивость почвы, где не предусмотрено строительства объектов. На этих землях будут возводится новые сады.

Ахмадзода также отметил, что комитет по архитектуре и строительству и раньше выступал против строительства частных домов на холмах вокруг столицы.

«Однако, в течение последних 27 лет эти дома были возведены. Теперь проверкой законности строений занимаются правоохранительные органы»,- отметил Дж.Ахмадзода.