РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Власти Душанбе запретили строить дома на холмах вокруг столицы

CA-NEWS (TJ) - Порядка 25 тыс. человек будут заселены в новые дома в рамках реконструкции объектов на улице Айни – до перекрестка проспекта Рудаки в городе Душанбе.

Как сообщил журналистам, 29 января в Душанбе председатель комитета по архитектуре и строительству Таджикистана Джамшед Ахмадзода, на указанной улице в рамках реализации генерального плана города Душанбе в течении двух лет планируется строительство свыше 50 жилых домов, торговых центров и центров услуг, передает Авеста.

По словам главы Комитета архитектуры и строительства, под снос подпадут жилые дома трех тысяч человек, которым будет предоставлено новое жилье.

Ахмадзода также отметил, что в данном случае речь идет только об одной улице. Таким образом, на месте ветхих жилых и административных зданий, будут возведены современные объекты.

«Генеральный план будет реализован и в других частях столицы», – подчеркнул Джамшед Ахмадзода

Ахмадзода также затронул вопрос строительства частных домов на холмах вокруг города Душанбе. По его словам, после расширения территории города Душанбе за счет земель приграничных с Душанбе районов, принято решение запретить строительство частных домов на холмах.

Одной из причин введения запрета на строительство жиля в таких местах, является неустойчивость почвы, где не предусмотрено строительства объектов. На этих землях будут возводится новые сады.

Ахмадзода также отметил, что комитет по архитектуре и строительству и раньше выступал против строительства частных домов на холмах вокруг столицы.

«Однако, в течение последних 27 лет эти дома были возведены. Теперь проверкой законности строений занимаются правоохранительные органы»,- отметил Дж.Ахмадзода.

print
  • МВД Казахстана предлагает экстренно созвать межведомственную комиссию из-за случаев насилия и избиения школьников
  • Мэр Душанбе оденет в единую форму всех столичных торговцев
  • В Узбекистане госорганы сами пойдут к населению с обходами в поисках проблем
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×