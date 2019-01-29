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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Наркодилер из Нигерии арестован в Монголии

CA-NEWS (MNG) - 28 января монгольская полиция арестовала гражданина Нигерии за предполагаемый оборот наркотиков, сообщает ARD.

Согласно официальному источнику, подозреваемый получил огромную партию наркотиков через почтовую службу.

31-летний Шон якобы преподает английский в учебном центре "Upline" в Улан-Баторе.

Кроме того, 8 января был арестован гражданин Монголии. Полиция обнаружила, что ему из Нидерландов по почте были отправлены психотропные препараты.

Чаще всего в конвертах находят амфетамин. Почтовая пересылка — очень удобный канал для доставки наркотических веществ, поэтому его часто используют. Такие случаи начали встречаться и в Монголии.

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