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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Таджикистана обеспокоена ростом преступности среди несовершеннолетних

CA-NEWS (TJ) - В прошлом году в Таджикистане с участием несовершеннолетних совершено 907 преступлений, что по сравнению с 2017 годом на 31% больше, сообщили на пресс-конференции 29 января в Генпрокуратуре республики, передает «Азия-Плюс».

В общей сложности, в стране за прошлый год зарегистрировано 21 тыс. 957 преступлений, что по сравнению с 2017 годом на 0,3% меньше.

Основной причиной роста преступности среди подростков в Генпрокуратуре назвали, то, что свыше 90% совершивших правонарушения несовершеннолетние не посещают школу, находятся вне контроля своих родителей.

В прошлом году за нарушения норм закона Таджикистана «Об ответственности родителей в воспитании и обучении детей» к административным штрафам были привлечены свыше 2,2 тыс. таджикских родителей.

В отношении 123 родителей, которые препятствовали детям в получении образования, возбуждены уголовные дела.

На пресс-конференции также было подчеркнуто, что ситуация с преступлениями в сфере купли-продажи земли тоже является напряженной.

«Глава одного из джамоатов за три месяца своей работы успел незаконно продать людям 50 земельных участков и это свидетельствует о масштабах таких преступлений», - отметили в Генпрокуратуре.

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