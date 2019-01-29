В Париже состоялась официальная церемония запуска Международного года языков коренных народов

CA-NEWS (CA) - 28 января в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась официальная церемония запуска Международного года языков коренных народов, проживающих на территориях от полярного круга до Аравийского полуострова, от Австралии до Восточной Азии и Центральной Америки, сообщет служба Новостей ООН.



Сегодня в мире насчитывается 570 миллионов представителей коренных народов. Их языки составляют большинство примерно семи тысяч языков во всем мире. Но многие из них находятся на грани исчезновения, что чревато утратой целого пласта культуры, знаний и ценностей.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов. Его цель – привлечь внимание к опасности, угрожающей этим языкам.

Сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась официальная церемония запуска Международного года. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, заявила, что исчезновение языков коренных народов обеднит человечество в целом». Как говорят сами представители коренных общин, «народ жив, пока люди знают родной язык».

В течение этого года по всему миру будут проходить мероприятия, посвященные языкам коренных народов. Они призваны мобилизовать общественность на защиту языков коренных народов, что в большинстве случаев неразрывно связано с улучшением условий жизни их носителей.

В целях популяризации языков коренных народов в ЮНЕСКО призывают заинтересованные организации и всех людей присоединиться к глобальной кампании в социальных сетях с хэштегом #Indigenouslanguages (#ЯзыкиКоренныхНародов).