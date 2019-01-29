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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 29 января, в 11:16 по местному времени на границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 4 и на глубине 10 км, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения находился в 220 км в юго-восточном направлении от Ташкента, в 50 км от города Ферганы и в 26 км. от Алтыарыкского района Ферганской области.

Сила подземных толчков в Намангане составила — 2 балла, в Андижане — 2 балла, в Фергане — 3 балла.

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