На границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 29 января, в 11:16 по местному времени на границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 4 и на глубине 10 км, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения находился в 220 км в юго-восточном направлении от Ташкента, в 50 км от города Ферганы и в 26 км. от Алтыарыкского района Ферганской области.

Сила подземных толчков в Намангане составила — 2 балла, в Андижане — 2 балла, в Фергане — 3 балла.