На границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение
- Узбекистан, общество
- 16:26, 29 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 29 января, в 11:16 по местному времени на границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 4 и на глубине 10 км, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр землетрясения находился в 220 км в юго-восточном направлении от Ташкента, в 50 км от города Ферганы и в 26 км. от Алтыарыкского района Ферганской области.
Сила подземных толчков в Намангане составила — 2 балла, в Андижане — 2 балла, в Фергане — 3 балла.
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