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  29 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пятеро нигерийских женщин под видом массажисток ограбили узбекского туриста в ОАЭ

CA-NEWS (UZ) - Пятеро нигерийских женщин обокрали узбекского туриста в квартире в ОАЭ, у мужчины украли $1,2 тыс., сообщает портал Gulf News.

«В Дубае пятеро нигерийских женщин в возрасте от 28 до 33 лет притворились массажистками и заманили путешественника из Узбекистана в квартиру для проведения процедуры. Они раздели его и стали фотографировать, после чего угрожали расправой, украли у туриста $1,2 тыс. и скрылись», — пишет издание.

Как отмечает портал, турист и прежде посещал сеансы массажа, на одном из них он нашел визитную карточку и связался с женщинами через WhatsApp.

По данным Gulf News, после происшествия турист сразу же обратился в полицию. Женщин нашли, но арестованы были лишь четыре из них. Суд первой инстанции в Дубае признал их невиновными и освободил. Решение суда можно обжаловать в течение двух недель, передает Интерфакс.

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