Террористов ИГ вдоль линии таджикско-афганской границы нет, ситуация под контролем, - погранвойска РТ

CA-NEWS (TJ) - Пресс-служба пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана прокомментировала заявление заместителя главы МВД России Игоря Зубова о возможности провокации террористов террористической организации «Исламское государство» у границ Таджикистана.

Данное заявление прозвучало из уст Игоря Зубова в понедельник в ходе коллегии МВД РФ в городе Казани, передает Авеста.

«Боевики ИГИЛ в массовом порядке вертолетами с территории Пакистана перебрасываются на границу Таджикистана. Там планируется крупномасштабная провокация в перспективе, с выдавливанием большого количества беженцев, со всеми последствиями, в сторону РФ», – сказал он.

По словам замминистра, сейчас в регионе «готовится новый очаг напряжения».

«Пограничные войска ГКНБ Республики Таджикистан ведут активное наблюдение в связи с событиями происходящими вдоль таджикско-афганской линии государственной границы и в курсе оперативной обстановки в Исламской Республике Афганистан», – заявил «Авеста» пресс-секретарь погранвойск РТ Мухаммад Улугходжаев.

«Между пограничными ведомствами Таджикистана и Афганистана налажено тесное и стабильное сотрудничество и при появлении вдоль участка таджикско–афганской государственной границы членов ИГ, у нас будет информация», – подчеркнул представитель погранвойск.

«Непосредственно вдоль участка таджикско–афганской линии государственной границы на сегодняшний день членов террористической группировки «Исламское государство» не зафиксировано», – заявил он.

«На сегодняшний день на таджикско-афганской границе достаточно сил и средств Пограничных войск и нет необходимости выдвигать на границу дополнительные войска и технику. Также на второй линии находятся воинские подразделения Минобороны страны», – отметил М.Улугходжаев.

«Необходимости в усилении таджикско-афганской границы в связи с ситуацией в Афганистане на данный момент нет. В случае провокации и обострения ситуации в худшую сторону Республика Таджикистан является членом таких организаций, как ОДКБ, ШОС, и все вопросы заранее проработаны», – резюмировал пресс-секретарь погранвойск.