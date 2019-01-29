В Таджикистане запретили участие студентов в «маршировках» без разрешения Минобрнауки

CA-NEWS (TJ) - Министерство образования и науки Таджикистана предупредило ректоров высших и средних специальных учебных заведений страны о недопустимости привлечения студентов к культурно-массовым мероприятиям без разрешения ведомства, сообщает Радио Озоди.



Письмо Минобрнауки за подписью министра Нуриддина Саида отправлено во все учебные заведения Таджикистана. Студенты могут участвовать о всех культурно-массовых и политических мероприятиях только в свободное от занятий время и только с разрешения Минобрнауки, говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении Радио Озоди.

По словам ректоров вузов, с которыми побеседовали журналисты Радио Озоди, в прошлом студенты привлекались к культурно-массовым мероприятиям по просьбе местных властей. В период подготовки к этим мероприятиям, который более известен как «маршировки», студентов освобождали от занятий. И никому не приходило в голову спрашивать разрешение министерства образования, признаются руководители вузов.

В Таджикистане без массового участия студентов и школьников не обходится практически ни один значительный государственный праздник. Маршировки проводятся накануне Дня независимости, Дня национального флага, праздника Навруз и Дня национального единства. В них участвуют десятки тысяч студентов и школьников. К примеру, в 2016 году в «театрализованном представлении» в честь 25-летия независимости Таджикистана в центре города Душанбе, по информации Минкультуры Таджикистана, участвовали до 50 000 человек, большинство из них – студенты и учащиеся местных вузов, колледжей и школ, которые два месяца ежедневно приезжали к месту репетиций.

Глава Минобрнауки Нуриддин Саид тогда уверял, что таджикские студенты сами изъявили желание участвовать в маршировках в подготовке к торжественному театрализованному шествию.

«Во время Советского Союза мы участвовали во всех мероприятиях страны, и участвовали с гордостью, - заявил он журналистам, – Это не будет мешать учебному процессу, так как маршировки проводятся во время летних каникул. Наша молодежь сама изъявила желание участвовать в мероприятиях в честь 25-летия независимости республики, и мы поддержали их».

Однако в распоряжение Радио Озоди оказалось объявление деканата одного из вузов, в котором говорилось следующее:

«Деканат факультета… доводить до вашего внимания, что согласно указанию Министра образования и науки Республики Таджикистан под номером N05/1-359 от 27.05.2016 года все студенты ВУЗов в обязательном порядке будут привлечены для участия в театрализованном представлении в честь 25-летия государственной Независимости Республики Таджикистан с 10.07.2016 до 09.09.2016 года. В связи с этим, в случае неучастия студентов в данных мероприятиях, в их отношении будут приняты административные меры. Декан факультета… 07.06.2016 ».

Студент из Душанбе рассказал, что от них потребовали, чтобы с окончанием месяца Рамазан, то есть, 7 июля они явились на «маршировку». Им обещали, что только в те дни, когда «маршировка» продлится с утра до вечера, им предоставят разовое питание. В остальные дни расходы на питание участников «маршировки» возложено на них самих.