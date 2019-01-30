В Ташкенте начали изымать автомобили владельцев, не заплативших штрафы

CA-NEWS (UZ) - С 30 января сотрудники УБДД ГУВД Ташкента совместно с представителями Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана приступают к выявлению водителей, не оплативших штраф за нарушение ПДД в положенный срок, и помещению их автотранспортных средств на штрафплощадку.

Как сообщается на сайте ГУВД Ташкента, данная мера предусмотрена статьей 291 («Основания, порядок задержания и досмотра транспортных средств») Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

В июле 2018 года Управление внутренних дел города Ташкента ввело новый порядок административных штрафов в отношении водителей за нарушение правил дорожного движения.

Согласно нововведениям, изъятие водительских прав было отменено и заменено размещением административного правонарушения в автоматизированной информационной системе УБДД и наложением штрафа, с письменным уведомлением, посылаемым на почтовый адрес нарушителя.

Информация о водителях, не оплативших штраф в течение 15 дней, по новым правилам, будет отправляться в Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан для взимания штрафа в принудительном порядке.