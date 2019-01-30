Таджикистан и Афганистан отрицают заявление МВД РФ о переброске боевиков «ИГ» на границу

CA-NEWS (TJ) - В Управлении погранвойск Таджикистана заявляют: никаких боевиков "ИГ" у таджикско-афганской границы нет. Сотрудничество между пограничными ведомствами двух стран налажено, и об угрозе стало бы известно в первую очередь в Таджикистане, говорят в погранвойсках.

"При появлении вдоль совместной границы членов "Исламского государства" у нас будет информация. Непосредственно вдоль участка таджикско-афганской границы членов запрещенной в Таджикистане группировки "ИГ" не зафиксировано. На границе достаточно средств и сил погранвойск, в связи с обострением ситуации. Нет необходимости на границу выдвигать дополнительные войска и технику. На второй линии находится подразделение Министерства обороны Таджикистана", – сказал Настоящему Времени пресс-секретарь погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улушходжаев.

Афганские источники тоже не подтверждают сведения о переброске боевиков на север страны.

Ранее замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что "бббоевиков "Исламского государства" неизвестными вертолетами перебрасывают из Пакистана на границу Таджикистана – в сторону южных границ России. Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России".

"В прошлом в Кундузе были слухи, что на границе с Таджикистаном находятся вооруженные противники правительства Афганистана. Говорили также, что с ними находятся вооруженные противники правительства Таджикистана. В то же время в провинции Тахар в местности Даркад они до сих пор находятся, – рассказал корреспондент Афганской службы Радио Свобода Аджмал Ариан. – Но о переброске боевиков вертолетами из Пакистана на границу мы никогда не слышали. В северных регионах Афганистана никогда не наблюдалась активность группировки ИГИЛ, официальные ведомства тоже это не подтверждают. Там присутствуют только талибы".