В Самарканде найден повешенным 20-летний фермер

CA-NEWS (UZ) - 28 января молодой фермер О.Н. был найден повешенным в коровнике своего дома в Пахтачинском районе Самаркандской области. Причины самоубийства мужчины не известны, сообщает centralasian.org.



Один из его ближайших соседей рассказал, что инцидент произошел поздно вечером 28 января.

"Поднялся гум. Собрались соседи. Пришла милиция. Его мать потеряла сознание. Мы все удивляемся, почему он это сделал. Когда его мать зашла, чтобы дать воду коровам, она увидела сына, висящего на веревке, которой привязывали овец», - говорит сосед.

По словам сотрудника отдела внутренних дел Пахтачинского района, тело фермера отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, подтвердилось, что он умер от механической асфиксии, вызванной закрытием дыхательных путей.

Сосед покойного сказал, что молодой человек занимался земледелием и животноводством. «Они жили за счёт земли и держали пять или шесть коров, и я не знаю, были ли у них проблемы с фермерской деятельностью», - сказал сосед.

По словам собеседников, в окрестностях поползло много слухов из-за отсутствия точной информации о причине смерти.

Родственники погибшего опровергли эти обвинения. «В семье пять душ, которые, как и другие, едва сводят концы с концами. Если это из-за денежных проблема, то все должны вешаться. Мы даже не знаем, была ли у него девушка. Но его уже собирались женить. У него не было психологических проблем. Если честно, мы удивлены и не знаем, почему он повесился», - говорит родственник 20-летнего О. Н., которого нашли повешенным.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, шесть из каждых 100 000 человек в стране ежегодно кончают жизнь самоубийством.