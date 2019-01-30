Страны Центральной Азии запросили у ЮНИСЕФ средства на помощь детям, живущим в районах, подверженных природным бедствиям

CA-NEWS (KG) - ЮНИСЕФ намерен оказать помощь детям, пострадавшим от конфликта, нуждающимся в прививках, живущим в сейсмоопасных зонах и в районах, подверженных природным бедствиям, сообщается на сайте ООН.

В числе 59 стран, которым в этом году намерен оказать помощь Детский фонд ООН, - страны Центральной Азии и Кавказа. Средства, которые сегодня в ЮНИСЕФ запросили у доноров, пойдут на помощь детям, пострадавшим от конфликта, нуждающимся в прививках, живущим в сейсмоопасных зонах и в районах, подверженных природным бедствиям.

Не прекращаются обстрелы в районе Нагорного Карабаха, что, по утверждению сотрудников ЮНИСЕФ, влияет на ситуацию в южнокавказском регионе в целом. У них вызывает тревогу маргинализация молодежи и вовлечение молодых людей в экстремистские организации. В особенно тяжелом положении находятся дети, проживающие на непризнанных территориях, поскольку там не действуют международные договоры и ограничено международное сотрудничество.

ЮНИСЕФ придет на помощь детям, живущим районах, где велик риск землетрясений. По прогнозам, только в пяти центральноазиатских городах – Алматы, Ашхабаде, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте – в случае землетрясения мощностью в 9 баллов число пострадавших может составить от 175 000 до 500 000.

Еще одна проблема, требующая внимания Детского фонда, - распространение кори. Только за первые шесть месяцев прошлого года число взрослых и детей в Европе, заразившихся корью, составило 41 000 человек. В ЮНИСЕФ намерены расширить масштабы кампаний вакцинации против кори и других инфекционных заболеваний.

В региональном представительстве Детского фонда на программы по защите детей в 2019 году просят 2 млн 713 тыс. долларов. В прошлом году потребности составляли 3,1 млн долларов, однако на 31 октября 2018 года было получено лишь 250 тыс. – это 8 процентов от необходимой суммы. В результате в ЮНИСЕФ не смогли реализовать многие из запланированных программ.