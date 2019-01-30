Мажилис Казахстана досрочно прекратил полномочия депутата Серика Сапиева

CA-NEWS (KZ) - Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий Серика Сапиева, сообщает informburo.kz.



Председатель Мажилиса Нурлан Нигматуллин выразил от имени всего депутатского корпуса благодарность Серику Сапиеву за совместную работу в Парламенте .

"Желаю Вам успехов в новой должности на госсслужбе", – сказал он.

Нурлан Нигматуллин вручил Серику Сапиеву благодарственное письмо.

"Каждого из вас благодарю за советы, поддержку, за неоценимый опыт, который я приобрёл здесь, в Мажилисе Парламента. Я думаю, что мы будем продолжать тесно работать с вами во благо процветания нашей страны", – отметил Серик Сапиев.

Серик Сапиев - казахстанский боксер, чемпион мира 2005 и 2007 годов, олимпийский чемпион 2012 года. Стал депутатом Мажилиса в феврале 2017 года.



