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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте проверяют жалобы строителей на рабские условия в компании, принадлежащей хокиму столицы
Хоким Ташкента Артыкходжаев (слева) и президент Мирзиёев
Хоким Ташкента Артыкходжаев (слева) и президент Мирзиёев
Предыстория: Рабочие принадлежащей главе Ташкента компании жалуются на рабские условия труда

CA-NEWS (UZ) - После публикации статьи о рабских условиях труда в компании, принадлежащей хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву, 28 января чиновники начали знакомиться с условиями труда рабочих.

Об этом 29 января сообщили строители, работающие на строительстве Автопарка в Юнусабадском районе, принадлежащем одной из крупнейших девелоперских компаний в Узбекистане Discover Invest.

"Утром пришел человек в гражданской одежде, подошёл к рабочим и начал говорить с ними. Мы не знаем с какого он ведомства. «Некоторые сайты пишут, что вы работали 12 часов без отдыха, это так?», - спросил он. Один из строителей только начал говорить об этом, но подбежал помощник бригадира и не дал ему говорить. Один из строителей сказал ему, что работал всю жизнь и никогда не видел таких хороших условий", - сказал один из рабочих Discover Invest. Собеседник ранее сообщал о том, что их заставляли работать 7 дней по 12 часов.

Строители отметили, что если правоохранительные органы намерены изучить ситуацию, то должны собрать строителей и открыто спросить их, а тех кто говорит правду, защитить от различного давления, оказываемого на них.

Как сообщил представитель Discover Invest, данная компания принадлежит холдингу Akfa Group, 70 процентами акций которого владеет глава (хоким) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

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