Вспышка кори в Казахстане: количество заболевших достигло 910 человек из-за отсутствия в прошлом вакцин

CA-NEWS (KZ) - По данным на 28 января, количество заболевших корью в Казахстане достигло 910 человек, сообщается в ответе Комитета охраны общественного здоровья на запрос informburo.kz. 647 из них – дети до 14 лет. Большинство заболевших не достигли прививочного возраста (одного года).

По словам председателя Комитета охраны общественного здоровья Жандарбека Бекшина, несмотря на то, что цифра уже превышает число заболевших за весь прошлый год, эпидемию удалось остановить.

"Мы ведём понедельную статистику. Она показывает, что по сравнению с прошлой неделей заболеваемость снизилась в два раза. Смертельных исходов нет", – отметил главный санврач страны на брифинге в службе центральных коммуникаций.

По словам врачей, причиной вспышки кори стали отсутствие в прошлом вакцин и завоз вируса из соседних стран.

"В конце 1980-х и начале 1990-х годов по объективным причинам не было вакцинации. Многие мамы не смогли привиться из-за отсутствия инъекций. Сейчас они рожают детей, которые не обладают внутриутробным иммунитетом. Поэтому дети болеют и в 6, и в 8 месяцев. Вторая причина – это импорт от внешних стран. Мы исследовали геном возбудителей и выявили, что у нас те же типы вируса, которые регистрируются в европейском регионе", – рассказал Жандарбек Бекшин.

Медики утверждают, что лучшей профилактикой остаётся вакцинация, и призывают родителей не отказываться от прививок.

"Наступил сезон острых респираторных инфекций и гриппа. В это время всегда проводятся ограничительные мероприятия. В народе его называют карантин. Мы делаем всё для того, чтобы ограничить распространение болезни", – заключил глава КООЗ.

Из-за вспышки кори в четырёх регионах Казахстана сдвинули сроки вакцинации. Прививки 9-месячным детям будут делать в Астане, Алматы, Атырау и Акмолинской области.