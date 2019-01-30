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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте откроется первый в стране подвесной мост

CA-NEWS (UZ) - На территории парка культуры и отдыха «Навруз», расположенного на границе Юнусабадского и Шайхантахурского районов Ташкента, ведется строительство первого в стране подвесного моста для пешеходов.

Мост, который проходит над каналом Анхор, состоит из трех пролетов, каждый длиной около 90 метров, сообщает uz24.uz.

Строительство моста ведет «Узбекистон темир йўллари» (Железнодорожная компания Узбекистана) совместно с российской «Курганстальмост». На стройке задействовано 50 строителей.

Открытие моста планируется в скором времени, отмечается в видеорепортаже столичного хокимията.

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