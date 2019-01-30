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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мэр Душанбе создал агитационную группу по пропаганде этики горожан

CA-NEWS (TJ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение об образовании агитационной группы по пропаганде среди населения этики жителя города.

Группу, в которую вошли представители всех управлений и отделов столичной администрации и депутаты местных маджлисов, возглавила вице-мэр Душанбе Мавсума Муини, сообщил «АП» источник в администрации города Душанбе.

Перед группой поставлена задача, кроме пропаганды этики, агитировать за национальные ценности и уважение к национальной одежде и культуре, а также вести борьбу с угрозами терроризма, экстремизма, потребления наркотиков и др.

Группа также обязана пропагандировать среди населения Душанбе гостеприимное поведение в отношении туристов.

Группа будет работать во всех микрорайонах города с начала февраля и до конца текущего года.

В начале февраля прошлого года мэр также образовал аналогичную группу, которая завершила свою работу в конце декабря 2018 года.

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