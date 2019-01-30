В Таджикистане принят Нацплан действий по выполнению рекомендаций Комитета ООН против пыток

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане принят Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета ООН против пыток на три года, сообщает Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в РТ.

Отмечается, что 24 января текущего года правительство Таджикистана приняло Национальный план действий по выполнению рекомендаций Комитета ООН против пыток на 2019-2022 годы.

Национальный план состоит из нескольких пунктов: расследование случаев пыток, наказание за применение пыток, усиление деятельности Уполномоченного по правам человека в РТ, основные правовые гарантии, доступ к независимому адвокату, проверка мест лишения свободы, условия содержания под стражей, независимый механизм принятия и рассмотрения жалоб на пытки, предоставление компенсации и реабилитации и т.д.

Нацплан предусматривает около 80 мероприятий, направленных на совершенствование законодательства и правоприменительной практики по вопросу недопущения пыток. К реализации Национального плана привлечен широкий круг государственных органов, судов, правоохранительных органов, Институт Омбудсмена.