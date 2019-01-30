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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мадуро обратился к Трампу по английски: «руки прочь от Венесуэлы!»

CA-NEWS (CA) - Президент Венесуэлы Николас Мадуро на английском языке обратился к президенту США Дональду Трампу и потребовал оставить Венесуэлу в покое, сообщает RT.

Николас Мадуро выступал на испанском языке, но потом перешел на английский: «Дональд Трамп, переворот в Венесуэле? Ну уж нет! Не вмешивайся в дела Венесуэлы, руки прочь! Сейчас же!».

Соответствующее заявление президент Мадуро сделал перед вернувшимися из США дипломатами, полная запись его выступления опубликована в Twitter.

Ранее сообщалось, что американские власти ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Минфин США заблокировал все ее активы и запретил сделки.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. Его поддержали США, Канада и несколько стран Европы.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост до истечения положенного ему срока в 2025 году. Армия пока остается на стороне действующего президента.

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