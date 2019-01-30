В Западном Казахстане столкнулись семь большегрузов
- Казахстан, происшествия
- 11:00, 30 января 2019
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CA-NEWS (KZ) - Семь большегрузов столкнулись на автодороге в Западном Казахстане, передает портал "Мой город".
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, 29 января в 11.40 на 344-м километре автодороги Самара-Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие.
На трассе столкнулись семь грузовых транспортных средств. Авария произошла из-за торможения впереди идущего транспортного средства. В аварии никто не пострадал", - указали в ведомстве.
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