В Западном Казахстане столкнулись семь большегрузов

CA-NEWS (KZ) - Семь большегрузов столкнулись на автодороге в Западном Казахстане, передает портал "Мой город".



Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, 29 января в 11.40 на 344-м километре автодороги Самара-Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие.

На трассе столкнулись семь грузовых транспортных средств. Авария произошла из-за торможения впереди идущего транспортного средства. В аварии никто не пострадал", - указали в ведомстве.