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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Западном Казахстане столкнулись семь большегрузов

CA-NEWS (KZ) - Семь большегрузов столкнулись на автодороге в Западном Казахстане, передает портал "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, 29 января в 11.40 на 344-м километре автодороги Самара-Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие.

На трассе столкнулись семь грузовых транспортных средств. Авария произошла из-за торможения впереди идущего транспортного средства. В аварии никто не пострадал", - указали в ведомстве.

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