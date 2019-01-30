Мощность возобновляемых источников энергии в Монголии достигает 275 МВт

CA-NEWS (MNG) - После подписания соглашения о финансировании с Зеленым климатическим фондом (GCF), XacBank стал первым частным банком в Монголии, профинансировавшим завершение крупномасштабного проекта PV, сообщает ARD.



Финансирование пошло на фотоэлектрический проект 10 МВт в Монголии, который был завершен в конце 2018 года. Введенная в эксплуатацию установка уже начала поставлять энергию в главную электросеть Монголии, чтобы ускорить переход страны на возобновляемые источники энергии.

Проект был реализован в районе сомона Сумбэр в южном аймаке Монголии Говьсумбэр. XacBank смог профинансировать его чуть более чем за полгода благодаря долгосрочному льготному кредиту в размере 8,7 млн.долларов США, предоставленному GCF.

Ожидается, что объект, построенный с общими инвестициями в 17,6 млн.долларов США, позволит сократить выбросы парниковых газов на 12 270 тонн в год, а также будет обеспечивать 15 395 МВт/ч электроэнергии в год.

Аяан Адам, директор Фонда частного сектора GCF, сказал: “Это знаменует собой важный поворотный момент для Монголии, которая ранее полагалась на зарубежные финансовые учреждения для финансирования крупномасштабной солнечной генерации. XacBank продемонстрировал, что при первоначальной поддержке GCF на льготных условиях местные бизнесмены могут сами выбрать курс на решение климатической проблемы. Я надеюсь, что ввод в эксплуатацию этой солнечной электростанции послужит примером того, как местный частный сектор может расширить рынки возобновляемых источников энергии не только в Монголии, но и в других странах”.

Генеральный директор XacBank Болд Магван добавил: “В Монголии изменение климата уже происходит ускоренными темпами, а повышение температуры и деградация земель способствуют миграции и нестабильности источников средств к существованию. Завершение строительства СЭС является символом борьбы с этими последствиями, а также ощутимой декарбонизации энергоснабжения Монголии”.

Участок мощностью 10 МВт эксплуатируется монгольской компанией ESB, в то время как японская компания Sankou Seiki предложила техническую помощь при ее строительстве, а также установила 31 000 фотоэлектрических панелей СЭС.