Британские журналисты заподозрили мэра Ташкента в конфликте интересов

CA-NEWS (UZ) - Британские журналисты заподозрили хокима Ташкента Джахонгира Артикходжаева, в приобретении объектов в крупных размерах для правительства у своей же компании.

По мере того, как в Ташкенте реализуется крупное строительство, данные говорят о потенциальном серьезном конфликте интересов в новых коридорах власти Узбекистана, отмечается в статье британского издания Open Democracy.

Сердце древней столицы Узбекистана в настоящее время превратилось в огромную строительную площадку. Новый президент Шавкат Мирзиёев представился миру как реформатор, стремящийся модернизировать Узбекистан и создать бизнес-среду, которая сделает страну привлекательной для иностранных инвесторов.

Мега-проект Tashkent City, стоимость которого оценивается в 1,3 миллиарда долларов, даже привлёк к своей рекламе бывшего чемпиона в супертяжелом весе, боксёра Майка Тайсона.

Однако недавнее расследование Open Democracy выявило сложную цепочку документов, которая ведет к ряду организаций, тесно связанных с хокимом Ташкента Джахонгиром Артикходжаевым.

С самого начала в проекте Tashkent City отсутствовала та документация, которую можно ожидать от проекта такого масштаба. В ходе комплексного поиска не удалось найти генеральный план, оценку воздействия на окружающую среду, документы об обсуждении с общественностью, тендерные документы или бизнес-планы. Только в октябре 2018 года, более чем через год после того, как было объявлено официальное решение о строительстве проекта, общественности сообщили, что власти наняли британскую компанию Cushman & Wakefield для подготовки бизнес-плана Tashkent City.

В ответ на критику со стороны общественности, администрация проекта в конечном итоге предоставила более полный список инвесторов в семь основных объектов проекта, а также ключевых подрядчиков, ответственных за строительство.

В частности, в этом списке фигурирует имя одного инвестора: Akfa Dream World.

Эта компания принадлежит к компании Akfa Group, которая, по данным узбекской службы Радио Свободы, в свою очередь, принадлежит Джахонгиру Артикходжаеву, которого многие считают одним из самых богатых бизнесменов в стране. Akfa - это бренд, с которым Артикходжаеву тесно связан за последнее десятилетие.

В апреле 2018 года Артикходжаев был назначен временно исполняющим обязанности хокима Ташкента. Эта позиция была подтверждена в декабре, а осенью он также стал сенатором.

Необычайный политический рост Артикходжаева созвучен политике президента Мирзиёева по сближению правительства с предпринимателями. Президент в мае 2018 года, комментируя назначение Артикходжаева отметил: «Я доверяю наш завтрашний день только предпринимателям. Вот почему я решил, что хоким [мэр] должен быть предпринимателем».

Действительно, Akfa Group является крупным игроком на рынке пластиковых окон и дверей в Узбекистане. Но, как сообщает «Радио Озодлик», влияние Артикходжаева распространяется далеко за пределы этого сектора. Он контролирует и другую компанию - Artel, одного из крупнейших импортеров и производителей электроники в Узбекистане.

В декабре 2018 года, отвечая на вопросы журналистов о его предпринимательской деятельности до того, как его утвердили в качестве главы столицы, Артикходжаев заявил: «Я являюсь хокимом города, и в настоящее время я не имею никакого отношения к бизнесу. Я оставил свои бывшие компании другим людям, которые занимаются бизнесом. Могу сказать, что мои старые компании только помогают городу».

След данных, собранный из ряда документов, просмотренных openDemocracy, указывает на наличие связи между проектом Tashkent City, компаниями Akfa Dream World, Akfa Group и Артикходжаевым.

Издание выяснило, что сайт компании Dream City Development, которая занимается продажами квартир в двух жилых комплексах в «Ташкент-Сити», зарегистрирован на предприятие J-United. Это юридическое лицо, по данным авторов расследования, принадлежит Артыкходжаеву. При этом адрес электронной почты владельца доменного имени (admin@akfa.uz) сайта связан с сайтом Akfa Group — еще одной компанией, которая принадлежит мэру. В числе инвесторов «Ташкент-Сити» есть также компания Akfa Dream World, которая возводит конгресс-центр с пятизвездочным отелем. Ссылку на этот объект журналисты также нашли на сайте Dream City Development.

Директором Akfa Engineering and Management, подразделения Akfa Group, является Исмаил Исраилов. Этот человек — держатель акций компании Dream World Development, название которой очень напоминает Dream City Development и Akfa Dream World. OpenDemocracy не исключает, что Исраилов может быть лишь ее номинальным владельцем. Согласно документам, полученным авторами расследования, он также владеет 6,05% акций компании Green Line Profil. Остальным пакетом напрямую и через J-United владеет Артыкходжаев, утверждает издание.

Это не единственный корпоративный путь, документирующий связь между Артикшоджаевым и Tashkent City, отмечает издание.

Согласно документам, владельцем Discover-Invest является Аброр Ганиев, который также работает на Akfa. Этот человек указан в качестве директора производителя окон Imzo Akfa, а в другом документе в качестве представителя LL Nordlink. В Узбекистане LL Nordlink указано в качестве юридического наименования Akfa Steel, которая является частью Akfa Group, наряду с Imzo Akfa.

Как и в случае с Исраиловым и Dream World Development, Ганиев мог владеть акциями от имени третьей стороны. Поскольку в Узбекистане нет публичного реестра бенефициарных интересов, это невозможно выяснить.

Тем не менее, создается впечатление, что личные интересы Джахонгира Артикходжаева так или иначе связаны с консорциумом действующих лиц, выбранных для руководства проектом, над которым он несет прямую ответственность. Компании мэра Ташкента принадлежит веб-домен компании, которая в настоящее время занимается маркетингом ключевых компонентов Tashkent City.

Ричард Мессик, американский адвокат и международный эксперт по борьбе с коррупцией, просматривал документы, полученные openDemocracy. Он прокомментировал: «Если эти документы окажутся подлинными, то по-видимому, они описывают одну из «грубых» форм — сделки в корыстных целях. То есть, когда правительственный чиновник покупает что-то для правительства у организации, которой он или она непосредственно владеет или в которой заинтересован.

Постановление Кабинета Министров Узбекистана от 1992 года запрещает сотрудникам государственных органов, правоохранительных органов, а также высокопоставленных чиновников и специалистов в государственном секторе, в функции которых входит принятие решений, связанных с областью бизнеса участие в предпринимательской деятельности.

«Правительство должно немедленно начать расследование того, нарушил ли какой-либо чиновник постановление 1992 года. В то же время правительство в ускоренном порядке должно принять всеобъемлющий закон о конфликте интересов», -отметил Мессик.

Артикходжаев должен публично заявить, имеет ли он какой-либо интерес в Dream World Development, Discover-Invest или других фирмах, участвующих в развитии города Ташкента, отмечает издание.

Это не только вопрос общественной честности и справедливости, что также важно. Инвесторы не будут вкладывать в Узбекистан, если они не уверены в прозрачности и беспристрастности существующей там среды, отмечает издание.