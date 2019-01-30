Страны Центральной Азии в списке самых безопасных стран мира

CA-NEWS (KG) - Журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год.

Среди Центральной Азии в список были включены 3 страны: Казахстан — 44 место, Кыргызстан — 89 место и Таджикистан — 68 место. Узбекистан и Туркменистан в рейтинг не вошли.

Специалисты рассчитали индекс безопасности для 128 стран.Основными критериями для составления рейтинга были выбраны вероятность возникновения военного конфликта, уровень угрозы для безопасности граждан, уровень экономического развития, а также вероятность возникновения природной катастрофы.

Первое место в рейтинге заняла Исландия. На втором месте оказалась Швейцария, на третьем — Финляндия. В первую двадцатку безопасных стран вошли европейские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения:

Россия в списке заняла 108 место. Исследователи пояснили, что страна представляет повышенную опасность для мирового сообщества и переживает экономический спад. А США в рейтинге оказался на 65-й строчке из-за большого числа насильственных преступлений.

Самыми опасными странами мира стали Пакистан, Нигерия, Сальвадор, Гватемала, Йемен и Филиппины.