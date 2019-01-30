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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан готов работать над реализацией проекта Камбар-Атинской ГЭС-1, - посол РУз

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан готов работать над реализацией проекта по строительству ГЭС Камбар-Ата-1. Об этом 29 января на брифинге рассказал посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов, сообщает Tazabek.

Он пояснил, что стороны планируют создать совместную водохозяйственную комиссию, которая будет рассматривать все вопросы рационального использования воды в регионе.

«У нас также есть меморандум о сотрудничестве между национальными энергетическими компаниями», - добавил он.

Ранее, 6 октября 2017 года, Кыргызстан и Узбекистан подписали меморандум о реализации проекта Камбар-Атинской ГЭС-1 и контракт по экспорту электроэнергии.

20 сентября 2012 года правительство Российской Федерации и правительство Кыргызской Республики заключили соглашение о строительстве и эксплуатации Камбар-Атинской ГЭС-1.

Российская Федерация в лице ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Кыргызская Республика в лице ОАО «Электрические станции» владеют каждая по 50% в капитале ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1», занимающегося реализацией проекта.

По результатам конкурса на разработку ТЭО проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 был выбран консорциум в составе корпорация SNC-Lavalin international inc. (Канада) и ОАО «ЭНЕКС» (Россия).


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