Госинспекторы Казахстана выявили почти 9 тонн заражённой хурмы в партии из Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - Государственные инспекторы Казахстана выявили факты нарушения законодательства при ввозе в страну продукции из четырёх государств, сообщает informburo.kz.

При проведении контроля партии хурмы общим весом 8,8 тонны из Кыргызстана госинспекторы выявили опасного вредителя.

Госинспекторы по карантину растений районных территориальных инспекций СКО, Жамбылской, Туркестанской областей и города Алматы пресекли 58 попыткок незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска из соседних стран, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

"При проведении фитосанитарного карантинного контроля выявлены факты ввоза продукции без фитосанитарного сертификата: пшеницы – 60 тонн, пиломатериалов – 20 м3 из Российской Федерации, фруктов в ассортименте – 0,12 тонны из Таджикистана, фруктов и овощей – 29,1 тонны из Кыргызстана. Также без обязательной маркировки на упаковке были ввезены яблоки – 7 тонн, виноград – 20 тонн, картофель – 1,5 тонны из Кыргызстана", – говорится в сообщении.

"В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений ввоз указанной продукции на территорию Республики Казахстан был запрещён. Грузы возвращены отправителям в Российскую Федерацию, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, при этом виновные лица привлечены к административной ответственности", – отметили в пресс-службе МСХ.