Министр финансов Монголии принял делегатов МВФ

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 30 января министр финансов страны Ч.Хурэлбаатар принял делегацию Международного валютного фонда во главе с Ж.Готтлибом, сообщает Montsame.

Во время встречи Ч.Хурэлбаатар отметил, что в 2018 году рост экономики Монголии достиг 7.1 процента , долг правительства уменьшился и рейтинг кредитоспособности повысился.

Также стороны обменялись мнениями о тенденциях экономики на 2019 год.