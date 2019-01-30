В Бекабаде взорвался газ в школе, один человек погиб

CA-NEWS (UZ) - Котельная школы №1 в городе Бекабаде взорвалась днем 28 января. В результате погиб мужчина, занимавшийся ремонтными работами рядом с котельной, еще двое получили травмы. По предварительной версии следователей, причиной взрыва в котельной школы стали утечка и скопление природного газа, передает centralasian.org.

Жертвой взрыва стал 47-летний уроженец Яккабагского района Кашкадарьинской области Толмас Эрназаров, который приехал на заработки в город Бекабад Ташкентской области и строил дорожку на территории детского сада рядом со школьной котельной.

Его односельчанин Бахром Расулов получил травмы в результате взрыва и был госпитализирован в Бекабадскую городскую больницу.

– Мы строили бетонную дорожку возле стены детского сада. Мы размешивали раствор в 10 метрах от котельной. Вдруг произошел взрыв. Я стоял спиной к котельной, во время взрыва я почувствовал сильный удар по уху. Но Толмас-ака получил тяжелые травмы, он скончался по пути в больницу. Пятеро его детей остались сиротами, – сказал Бахром Расулов.

Как говорит одна из учительниц школы №1 в городе Бекабаде, взрыв в котельной произошел 28 января, в 12 часов дня.

– Эта котельная обеспечивала теплом нашу школу и находящийся рядом детский сад. Ее недавно отремонтировали. 28 января, в 12 часов дня, сотрудники Горгаза отключили газ в котельной, а после, не предупредив, снова возобновили подачу газа. В результате, произошел мощный взрыв. Расследованием инцидента занимается прокуратура, – сказала учительница бекабадской школы.

Сотрудник прокуратуры города Бекабад сообщил, что, согласно предварительной версии, причиной взрыва в школьной котельной стали утечка и скопление природного газа в помещении.

– О точной причине взрыва в школьной котельной мы можем сообщить только после того, как получим результаты экспертизы, – сказал сотрудник бекабадской прокуратуры.

Он добавил, что во время взрыва внутри школьной котельной никого не было.