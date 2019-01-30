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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев в день рождения Ислама Каримова почтил его память

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 30 января, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника первого президента Ислама Каримова в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня Шавкат Мирзиёев планирует также посетить Самарканд, где был похоронен Каримов, и принять участие в памятных мероприятиях, посвященных первому президенту.

В соответствии с постановлением президента Мирзиёева «Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова» от 25 января 2017 года день рождения первого президента ежегодно широко отмечается в стране.

Напомним, что 30 января Исламу Каримову исполнился бы 81 год. Первый президент Узбекистана умер в сентябре 2016 года от сердечного приступа в возрасте 78 лет.

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