В Таджикистане капитан милиции, застреливший жену, проведет за решеткой 19 лет

CA-NEWS (TJ) - Суд Хатлонской области поставил точку в громком деле капитана милиции ОМВД Вахшского района, который застрелил из табельного оружия жену.

Согласно приговору суда, который был оглашен 28 января, аналитик ОМВД Вахшского района, капитан милиции Набиджон Аминджонов признан виновным в убийстве своей супруги Турсуной Аминовой из табельного пистолета и приговорен к 19 годам лишения свободы. В последнем слове подсудимый не признал свою вину и сообщил, что не причастен к убийству. Он назвал приговор суда «несправедливым».

​Темур Бойзода, заместитель председателя суда Хатлонской области, рассказал, что гособвинитель запросил для подсудимого 21 год заключения, но в итоге суд решил вынести наказание в виде лишения свободы на 19 лет. «Адвокат Аминджонова имеет право обжаловать приговор суда в вышестоящей инстанции», - добавил собеседник.

Набиджон Аминджонов был задержан в ночь на 9 сентября 2018 года по подозрению в убийстве своей супруги. Следствие установило, что женщина была убита двумя выстрелами в голову из пистолета Макарова.

Темур Бойзода сообщил, что в ходе следствия двое несовершеннолетних детей Аминджонова в присутствии психолога сказали, что стали свидетелями ссоры родителей и убийства матери своим отцом. «Сын Аминджонова сказал, что отец убил их мать. На крики детей в ту ночь прибежал их сосед, который увидел рядом с замертво упавшей женщиной ее мужа», - сказал зампред суда Хатлона. Вместе с тем, было решено, чтобы дети не участовали на судебном процессе, чтобы не нанести им еще большую психологическую травму.

​Сироджиддин Махмадалиев, адвокат осужденного, сказал, что вместе с родными Набиджона решают, будут ли обжаловать приговор суда. Он также сказал, что его подзащитный не признает свою вину. «Набиджон утверждает, что не убивал свою жену. Он сказал, что во время ссоры отошел от жены и услышал выстрелы, когда подошел к ней, женщина была уже мертва», - говорит адвокат.

Было установлено, что Аминджонов проживал с другой женщиной и на этой почве в семье часто возникали семейные скандалы. «В ходе следствия выяснилось, что Аминджонов как-то угрожал пистолетом и своей второй жене. По ее словам, однажды он приставил пистолет к ее голове и угрожал убийством. Были допрошены также вторая жена, ее мать и ребенок Аминджонова во втором браке», - отметили в прокуратуре.