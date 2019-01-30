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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев призвал министров носить костюмы, сшитые в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал министров сделать выбор в пользу костюмов, которые сшиты в республике, а не зарубежными производителями, передает РИА Новости.

"Одежда, самая простая одежда. Все у нас привозится из-за рубежа. Ладно модницы, есть модники, им подавай Шанель и так далее, но простой народ? Вчера на встрече молодежи на выставке мне показали отличные костюмы и отличную обувь. Просто не обращаем внимания. Почему их не развивать?" - сказал Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства.

Он считает необходимым носить одежду, произведенную в Казахстане. "Вот здесь сидящие, все мы должны прийти в отечественных костюмах, ничего страшного нет", - сказал президент.

В расширенном заседании правительства Казахстана, которое проходит в Астане 30 января, принимают участие министры, а также главы регионов.

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