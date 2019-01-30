Двадцать процентов посетивших Узбекистан туристов — граждане Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - Граждане Кыргызстана составили 20 процентов в общем объеме туристов, посетивших Узбекистан. Об этом на брифинге, прошедшем 29 января, сообщил посол Узбекинстана в Кыргызстане Комил Рашидов.

По его словам, в прошлом году РУз посетило свыше 5 миллионов туристов. В частности, Узбекистане посетили 1 миллион туристов из Кыргызстана. По сравнению с 2017-м в прошлом году показатель вырос в 2,7 раза.

Комил Рашидов отметил, что экономические отношения между двумя странами развиваются.

Согласно официальным данным, товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном в 2018 году вырос на 89,6 процента по сравнению с 2017 годом.

Узбекистан экспортировал в Кыргызстан продукции на 348,2 миллиона долларов. Кыргызстан продал Узбекистану товаров на сумму 132,8 миллиона долларов.