В мечетях Узбекистана впервые транслируют проповеди с сурдопереводом

CA-NEWS (UZ) - В мечетях Узбекистана с 25 января впервые стали транслировать пятничные проповеди с сурдопереводом. Об этом сообщает Управление мусульман Узбекистана.

Как сообщается, для сурдоперевода в мечетях были созданы условия онлайн-трансляции. Кроме того, на внешней стороне мечети установлены международные знаки, указывающие, что для людей с ограниченными возможностями определенной категории имеются специальные помещения.

25 января сурдоперевод впервые был показан в мечети «Шейха Зайниддина» в Ташкенте, Центральной мечети Чирчика, мечети «Ходжи Исхака Вали» в Самаркандской области.

Ожидается, что 1 февраля в 25 соборных мечетях республики будет организован специальный сурдоперевод с пятничных проповедей. Данный проект постепенно будет осуществлен в каждой области республики.