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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане создано Министерство инвестиций и внешней торговли

CA-NEWS (UZ) - Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан создано на базе слияния Министерства внешней торговли и Государственного комитета по инвестициям указом президента Шавката Мирзиёева от 28 января текущего года.

Документом, опубликованным в официальной прессе 29 января, определено приоритетные задачи нового министерства.

Согласно постановлению, Кабинет министров создаст при новом министерстве Совет по тарифному и нетарифному регулированию, агентство по привлечению иностранных инвестиций и агентство технологического развития.

В постановлении говорится, что с 1 июля 2019 года взаимоотношения с инвесторами будут осуществляться по принципу «единого окна».

В рамках этого будет производиться консультирование потенциальных инвесторов, их сопровождение при получении государственных услуг, в том числе подключении к инженерно-коммуникационной инфраструктуре, а также оказание содействия в заключении инвестиционных контрактов.

Новое министерство должно в течении двух месяцев внести в Кабинет Министров проект нормативно-правового акта, предусматривающий порядок взаимодействия с инвесторами по принципу "одно окно".

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