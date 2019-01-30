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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан стал худшим по уровню коррупции в регионе

CA-NEWS (TM) - Туркменистан стал худшим из всех стран региона Восточной Европы и Центральной Азии, заняв 161-е место.

Международная организация "Трансперенси Интернешнл" заявила, что регион Восточной Европы и Центральной Азии не может добиться прогресса в снижении уровня коррупции в государственном секторе, угрожающего демократии во всем регионе.

«Поскольку почти каждая страна [в Восточной Европе и Центральной Азии] набрала 45 или менее баллов из 100, прогресс в борьбе с коррупцией был очень незначительным», - говорится в отчете.

Туркменистан стал худшим из всех стран региона Восточной Европы и Центральной Азии, заняв 161-е место со счетом 20, за ним следует Узбекистан (23), который занял 158-е место.

Туркменистан из года в год остается в списках наиболее коррумпированных стран мира. Вместе с тем руководство страны, провозгласило борьбу с коррупцией одной из приоритетных задач правительства.

Накануне Государственная служба по экономическим преступлениям была объединена с Министерством внутренних дел Туркменистана. Согласно указу президента, подписанному 25 января, решение было принято в целях усиления борьбы с экономическими преступлениями и совершенствования деятельности правоохранительных органов.

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