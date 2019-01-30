В 2018 году доход Монголии от экспорта мяса составил $146,5 млн

CA-NEWS (MNG) - 8,4% всех доходов от экспорта приходится на долю экспортируемого мяса и мясопродуктов. Но Монголия считает, что этого не достаточно, сообщает ARD.



К концу 2018 года экспорт мяса и мясопродуктов достиг 547 тысяч тонн, а экспорт мяса увеличился в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом. Доход от экспорта мяса достиг 146,5 млн.долларов США. Объём экспорта монгольского мяса начал расти, и монгольским производителям необходимо работать над повышением ценности мяса и выпуском бренда органического мяса.

«Правительство Монголии начало разрабатывать политику, направленную на улучшение правовой среды для сферы животноводства, на усиление экономического цикла, содействие экономическому росту, инвестициям и экспорту», - заявил вице-премьер.

Заместитель премьер-министра также сказал, что поголовье скота в стране увеличивается, но при этом ухудшается состояние пастабищ, участились случаи гибели скота, ухудшается качество скота, распространяются болезни животных, но несмотря на это, наблюдается тенденция к росту поголовья.