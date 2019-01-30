Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
- Азия и мир, новости компаний
- 14:30, 30 января 2019
- Просмотров: 7396
- English
CA-NEWS (CA) - Пользователи WhatsApp обнаружили способ как читать удаленные собеседником сообщения, пишет Daily Mirror. Механизм основан на функции резервного копирования переписок, которая автоматически встроена в приложение.
Владелец телефона должен удалить программу и переустановить ее. В результате WhatsApp восстановит архив чата вместе с удаленными записями. Эксперты отмечают, что такой способ работает только в том случае, если копия не была обновлена и телефон не перезагружался.
При этом в качестве альтернативного способа чтения удаленных сообщений можно использовать экран уведомлений.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком