Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp

CA-NEWS (CA) - Пользователи WhatsApp обнаружили способ как читать удаленные собеседником сообщения, пишет Daily Mirror. Механизм основан на функции резервного копирования переписок, которая автоматически встроена в приложение.

Владелец телефона должен удалить программу и переустановить ее. В результате WhatsApp восстановит архив чата вместе с удаленными записями. Эксперты отмечают, что такой способ работает только в том случае, если копия не была обновлена и телефон не перезагружался.

При этом в качестве альтернативного способа чтения удаленных сообщений можно использовать экран уведомлений.