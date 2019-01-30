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  30 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp

CA-NEWS (CA) - Пользователи WhatsApp обнаружили способ как читать удаленные собеседником сообщения, пишет Daily Mirror. Механизм основан на функции резервного копирования переписок, которая автоматически встроена в приложение.

Владелец телефона должен удалить программу и переустановить ее. В результате WhatsApp восстановит архив чата вместе с удаленными записями. Эксперты отмечают, что такой способ работает только в том случае, если копия не была обновлена и телефон не перезагружался.

При этом в качестве альтернативного способа чтения удаленных сообщений можно использовать экран уведомлений.

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